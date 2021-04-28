Задача Зеленского: почему украинцы "проглотят" рост цен на газ

Несмотря на то, что цены на газ для рядовых украинцев вырастут (и значительно), отвлечённое Донбассом население отреагирует на это не слишком активно. То есть народ Украины "проглотит" рост тарифов, уверен президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Газ станет дороже, но украинцы не среагируют?

Ситуацию с тарифами на газ для украинцев Межевич оценил в беседе с "Общественной службой новостей". Он подчеркнул, что доказательств причастности лично Зеленского к росту тарифов (об этом активно писали многие СМИ) пока нет.

Напомним, что рост цен ожидает украинцев уже с 1 мая. Его величина зависит от оператора — например, в некоторых случаях возможен и двукратный рост.

"Мне кажется, что в текущий момент нужно акцентировать внимание не на причастности президента к коррупционным схемам, а смотреть на очевидное, что не требует доказательств. Я имею ввиду, конечно, ситуацию с провоцированием военного конфликта. И в этом смысле вопрос о газовых тарифах в России, Белоруссии, Украине или Молдавии подчинён главным вопросам войны и мира. Если у России главная задача — поддержание мира, то на Украине — это задача поддержания квазивойны. На этом фоне для украинского населения вопрос о том, будет ли газ дороже на гривну или дешевле, становится не таким важным", — уверен Межевич.

Донбасс "решит" все проблемы Киева?

Таким образом, активно поддерживаемая Киевом квазивойна решает целый пул задач: и отвлекает население от роста тарифов, и "сглаживает" рост цен на продукты, и мешает оценить инфраструктурные проблемы.

"И, к сожалению, украинский народ спокойно проглотит это повышение тарифов", — заключает Межевич.

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