В США наблюдается дефицит куриных крылышек

Рост спроса на куриные крылышки в США привёл к появлению дефицита данной продукции по всей стране. Это спровоцировало рост цен для потребителей.

Национальный совет производителей мяса курицы (National Chicken Council) связывает дефицит крылышек с увеличением спроса на них в условиях пандемии. При этом в Техасе наблюдались аномальные морозы, которые сократили поголовье птиц.

Наиболее острый дефицит крылышек сложился в Баффало, штат Нью-Йорк, считающийся родиной знаменитой закуски.

Сеть ресторанов Duff's Famous Wings подтвердила рост спроса заказов на вынос, среди которых крылышки являются одним из самых популярных блюд. К этим изменениям сеть приспособилась. Только в последние недели стало всё сложнее получать необходимые товары: поставщики привозят не весь заказ, а за каждый фунт приходится платить более $3.

Сеть Roosters покупает крылышки по $2,75 за фунт и утверждает, что это самая высокая цена за последние 33 года, пишет Dayton Daily News. Тем временем, на восстановление поголовья после морозов потребуется время.

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