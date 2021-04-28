Блинкен объяснил выгоду открытого диалога Вашингтона и Москвы

Новости из администрации США: там уверены, что диалог Москвы и Вашингтона будет полезен обеим сторонам. Однако готовы к "ответным мерам", если Москва начнёт проявлять "агрессию".

Более подробно позицию США разъяснил американский госсекретарь Энтони Блинкен. В ходе общения на CNN он оценил преимущества возможного американо-российского саммита, отметив, что общение лицом к лицу было бы выгодно для двусторонних отношений.

США, высказался Блинкен, хотели бы строить с Россией отношения, которые можно было бы обозначить как "стабильные" и "предсказуемые". Но в случае "бездумной" активности российской стороны Штаты, естественно, будут отвечать.

"Возможность поговорить лицом к лицу будет выгодна как в случае, если мы должны будем реагировать на продолжение Россией [подобной] активности, так и в случае, если нам нужно будет определиться с тем, какие действия предпринять, если она [Россия] выберет более предсказуемый и стабильный курс", — резюмировал Блинкен.

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