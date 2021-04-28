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Украинцам объяснили, из-за кого резко подорожал газ

Мир

Пока рядовые украинцы удивляются новому "ценнику" на газ, выросшему с 6,99 до 7,99 гривны (а кое-где — и до 13,5), эксперты пытаются найти "виновников торжества". Об одном из них высказался политолог Дмитрий Корнейчук.

Украинцам объяснили, из-за кого резко подорожал газ

Эксперт, выступая на канале "Независимый", заявил, что скачок цен на газ — не что иное, как афера президента Украины Владимира Зеленского. Ранее, уточнил Корнейчук, Зеленский обещал, что всё будет наоборот, то есть цены на газ снизятся.

"Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался", — уверен Корнейчук.

По мнению эксперта, Зеленский получает некие "бонусы" в результате удорожания газа. При этом назвать рост цен на газ в условиях пандемии и роста цен на прочие продукты и услуги можно словом "грабёж".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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