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Аризона ужесточила законодательство против абортов

Мир » Северная Америка » США и Канада

В американском штате Аризона губернатор Дуг Дьюси запретил аборты исключительно из-за наличия генетических нарушений у плода.

Исключением являются ситуации, когда отклонения несовместимы с жизнью либо присутствует опасность для жизни и здоровья матери. Но тогда она обязана подтвердить письменно перед процедурой, что не нарушает закон. Новая мера являет в качестве наказания лишение свободы.

Врач перед абортом обязан предупредить пациентку, что совершение аборта из-за расы, пола или генетический отклонений у ребенка нарушает закон. До этого другой штат, Айдахо, запретил аборты на пятой-шестой неделе, когда у плода появляется сердцебиение.

Тем временем решение Конституционного суда Польши, также ужесточившее законодательство об абортах, вызвало новую волну женского протестного движения.

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Автор: Михаил Закурдаев
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