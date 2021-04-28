Псаки списала странные звуки в Белом доме на дух Линкольна

Проводя традиционный брифинг для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была напугана странным и громким скрипом.

"Не бойтесь. Не исключено, что это бродит дух Линкольна", — предположила она, продолжив свое выступление. Авраам Линкольн — шестнадцатый президент США, при котором завершилась гражданская война и было отменено рабство.

Псаки неоднократно становилась объектом критики и пародий, начиная с того момента, когда возглавляла пресс-департамент Госдепа — в основном благодаря оговоркам и ошибкам, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.

И в этом плане ей вполне под стать новый шеф — президент США Джо Байден, который сам себя называет "машиной ляпов".

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