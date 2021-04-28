Япония выразит Китаю протест за измененную гравюру

Японский МИД уже готовит решительный протест Китаю за карикатуру на известную гравюру "Большая волна в Канагаве".

Измененное изображение демонстрирует людей в костюмах химзащиты, выливающих в океан воду — судя по всему, радиоактивную. Так неизвестный остряк "прокомментировал" ситуацию на японской АЭС "Фукусима-1". Зато хорошо известно, что опубликовал пародию — официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, она вместе с оригиналом появилась в его Twitter.

По словам Лицзяня, которого цитирует ТАСС, "если бы автор оригинальной работы Кацусика Хокусай был сейчас жив, он бы тоже был крайне обеспокоен японской радиоактивной водой".

Ранее Япония заявила, что впервые за несколько лет намерена слить загрязненную воду с АЭС.

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