ФБР занялось новым инцидентом со смертью темнокожего от рук полиции

В Америке новый скандал с гибелью темнокожего предположительно от рук полицейских. На сей раз трагедия разыгралась в Северной Каролине.

За расследование смерти Эндрю Брауна взялось Федеральное бюро расследований. По данным локального шерифа, автомобиль Брауна остановили, чтобы обыскать на предмет наличия наркотических средств, имея ордер на арест его владельца. Адвокат семьи погибшего уверяет, что афроамериканец умер от огнестрельного ранения в голову, также он четыре раза был ранен в руку.

По словам юристов, опасности для полиции Браун не представлял. Семеро задерживавших его копов уже отстранены от службы.

Ранее в Миннеаполисе после гибели задерживаемого темнокожего Данте Райта ушла с работы как стрелявшая в него сотрудница полиции, так и местный шериф.

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