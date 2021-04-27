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Меркель удивила странной повязкой на среднем пальце

Мир » Европа » Евросоюз

Канцлер Германии Ангела Меркель вызвала волну слухов из-за появления на публике с повязкой на среднем пальце. Журналисты заметили наложенную крест-накрест повязку во время выступления перед людьми.

Меркель удивила странной повязкой на среднем пальце

Настоящая причина, по которой Меркель перевязала палец, неизвестна. Пользователи соцсетей предположили, что канцлер могла порезаться. Другие говорят, что причиной могла послужить недавняя прививка главы правительства вакциной от AstraZeneca.

В июне 2019 года во время официальных мероприятий у Меркель возникли проблемы со здоровьем. Журналисты заметили у канцлера дрожь, которую позже объяснили обезвоживанием.

Меркель является канцлером Германии с 2005 года. За это время сменилось четыре правительства ФРГ. В 2018 году Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза и заявила, что не будет участвовать в выборах в сентябре 2021 года.

Вероятно, новым канцлером Германии станет Армин Лашет, который был выбран председателем ХДС в январе. 

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Автор: Артём Пермяков
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