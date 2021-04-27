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Зеленский заявил о готовности Украины к возврату войск РФ к границам

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует вероятность возвращения российской армии к границам с соседним государством. Во время учений вооружённых сил России украинская сторона заявляла о том, что нахождение военных около границ с Украиной создаёт напряжённость.

Зеленский заявил о готовности Украины к возврату войск РФ к границам

Позицию Украины поддержали страны Запада. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия находится на своей территории и будет проводить учения там, где считает необходимым. 23 апреля министр заявил, что военные выполнили все задачи, поэтому возвращаются в места постоянной дислокации.

27 апреля Зеленский побывал на позициях украинской армии в Херсонской области, на границе с Крымом. Там он сделал заявление о том, что армия Украины должна быть готова к возвращению российских войск на границы.

"Сегодня мы находимся на Херсонщине. Видим наши позиции. Проверяем готовность с точки зрения техники наших бойцов, наших бригад. Это очень важно — как на передовой, так и в резерве. Мы видим состояние нашей армии и психологическое состояние наших военных.

Если войска здесь находятся, это значит, что армия должна быть готова к тому, что может быть в любой момент возвращение войск России к нашим границам", — заявил Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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