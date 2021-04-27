Литва задумала "хитроумный" план противодействия России

В Литве уверены, что страна войдёт в десятку самых недружелюбных к России стран и предлагают "хитроумные меры" противодействия санкциям.

Россия формирует список недружественных стран

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ ограничивающий иностранным дипмиссиям, занимающимся недружественными действиями, найм работников в России.

Трудовые договоры, заключенные ранее с физлицами, число которых превышает определенное российским правительством, подлежат расторжению. Именно такие санкции уже применяются к дипмиссии США в ответ на антироссийские санкции на финансовый сектор. Источник в МИД РФ заявил "Известиям", что готовит список из 10 таких стран.

Delfi.lt отмечает, что указ Путина от 23 апреля он основан на законе "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств»", одобренном Думой в июне 2018 года.

Для Литвы это означает парализацию работы дипмиссии

В интервью изданию бывший министр иностранных дел Литвы Петрас Вайтекунас отметил, что запреты, наложенные Кремлем на посольство Литвы, как минимум, означают дополнительные финансовые затраты.

"Для посольства это означает, что нужно будет присылать больше людей из Литвы, это будет дороже: зарплата, страховка, расходы на проживание и образование детей. Будет увеличиваться стоимость, или посольству придется отказаться от определенных мероприятий", — отметил Вайтекунас.

По его мнению, для таких стран как Литва — со стеснённом бюджетом, такие меры Кремля могут парализовать работу миссий.

Но больше всего пострадает не Литва, а сами россияне, уверен дипломат.

"Простые россияне, которые не смогут получить визы для поддержания связей с родственниками", — сказал Вайтекунас,

Смелая и хитроумная игра с Кремлём

Дипломат предложил в этом контексте сыграть с Кремлём в "смелую хитроумную игру" — провести информационная кампанию в России, в ходе которой "посылать гуманистические сообщения о том, что посольство и консульства ( иностранных государств) заботятся о русском народе".

Вайтекунас не был склонен поддержать зеркальный ответ Литвы по введению аналогичных ограничений для литовских граждан, работающих с российским посольством или консульством.

"Я бы не согласился, потому что это варварский акт Кремля. А Литва не варварская страна и не заинтересована в наказании граждан Литвы", — добавил бывший посол.