Алиев вынес Еревану "последнее предупреждение"

Новости из Азербайджана: в Баку недовольны ситуацией с очередным инцидентом на границе. Президент страны Ильхам Алиев сообщил Еревану: на провокацию Азербайджан не среагирует.

Напомним, что ранее (согласно данным Азербайджанской государственной погранслужбы) стало известно о стрельбе в районе азербайджано-армянской границы. Обстрелу подверглись подразделения азербайджанской погранслужбы в районе села Сейидляр.

Ереван категорически отверг все обвинения в причастности к данной провокации, заявив, что придерживается перемирия.

"Недавняя военная провокация против наших пограничников в направлении Зангелана на азербайджано-армянской границе должна стать последней такой попыткой. Мы не отреагировали на эту провокацию, показали сдержанность. Но это последнее предупреждение", — заявил Алиев.

Напомним, что ранее в Ереване возмутились отстроенным Баку парком военных трофеев. По данным МИД Армении, данный проект можно расценить как "унижение памяти".

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