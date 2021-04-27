Ракеты на АЭС: в Киеве придумали, как общаться с Москвой "на равных"

В коридорах Верховной рады Украины продолжает звучать воинственная риторика. На этот раз один из депутатов решил не мелочиться и предложил прицелиться украинскими ракетами в российские АЭС.

Уточняется, что автором идеи выступил депутат Роман Костенко. По его мнению, сейчас Киеву важно хоть что-то противопоставить Москве, и нацеленные ракеты для этого вполне подойдут.

"Сейчас нам нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые должны у нас стоять на вооружении и превентивно угрожать Москве", — заявил Костенко, выступая на "4 канале".

В частности, продолжил политик, в качестве целей подойдут российские атомные электростанции. После такого "манёвра" Киев сможет наконец вести дипломатию "на равных" с Москвой.

"Москва должна знать, что у них есть атомные станции — такие, как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят", — уточнил Костенко.

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