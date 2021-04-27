В РБ радикально решили вопрос с товарами "недружественных компаний"

Получила развитие история с Белоруссией и "недружественными товарами": теперь за их реализацию можно оказаться вне закона.

Напомним предысторию: 23 апреля стало известно, что правительство РБ создало список компаний, продукцию которых запрещено ввозить в страну. Причиной появления списка стали "недружественные действия" компаний-производителей в отношении жителей Белоруссии.

На данный момент в списке оказалась продукция:

Liqui Moly (моторные масла, автокосметика);

koda Auto (автозапчасти, шины, масла, диски);

Beiersdorf (средства по уходу за кожей).

Товары от данных производителей нельзя будет ввозить на белорусскую территорию в течение полугода. Однако на этом власти не остановились: теперь и за продажу продукции от "недружественных компаний" можно получить множество проблем.

"В случае выявления запрещённых товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации. Лица, нарушающие запрет на реализацию запрещённых товаров, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством", — сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

В случае, если торговая точка имеет остатки продукции указанных производителей, то их надо снять с продажи, а затем пойти к налоговикам за специальными контрольными знаками. Лишь при их наличии можно будет всё-таки продать товары — однако на это останется лишь 60 дней.

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