Расчёсывают нервы: консул РФ в Одессе - non grata

"Дипломатические войны" набирают обороты: своё слово сказал украинский МИД. Согласно данным из министерства, российский консул в Одессе обязан уехать из страны до 30 апреля.

По уточнению пресс-службы МИД, данный шаг стал ответом на ранее произведённую высылку представителя украинского дипкорпуса из Москвы. Напомним, что о ней стало известно 26 апреля.

"В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года", — уточняют в МИД Украины.

Ранее в украинском МИД решительно опротестовали решение российских коллег и заявили, что считают своего представителя невиновным. Напомним, что представителя Украины обвиняли в деятельности, идущей вразрез со статусом дипломата. Украинский дипломат также должен уехать до 30 апреля.

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