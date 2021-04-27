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Зеленский приехал с проверкой на границу с Крымом

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область, где проверит позиции украинских военных на границе с Крымом. Глава государства пообщается с военнослужащими и оценит оперативную обстановку.

Также Зеленский проведёт совещание по ситуации на границе Крыма, а также в Юго-Восточных областях, сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

Ранее о начале масштабных антитеррористических учений в Херсонской области объявила Служба безопасности Украины (СБУ). Сотрудники спецслужб отрабатывали защиту "административной границы с Крымом", а также морской и прибрежной зоны.

В апреле украинский президент совершил поездку на линию соприкосновения в Донбассе. Поездка состоялась во время эскалации конфликта между Украиной и ЛДНР.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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