Белорусская таможня не пропустит автомобили Skoda, произведённые в РФ

Белорусские таможенники не будут пропускать в страну автомобили марки Skoda, произведённые в странах ЕАЭС. Государственный таможенный комитет Белоруссии выступил с пояснением санкций в отношении чешского автоконцерна.
После введения санкций в Белоруссии допустили, что автодиллеры смогут ввезти на территорию страны автомобили Skoda, которые были произведены в ЕАЭС. На территории союза действуют два завода: Skoda производят в Калуге и Нижнем Новгороде.
В ГТК Белоруссии уточнили, что таможенные органы не будут осуществлять оформление запрещённых транспортных средств при их ввозе через границу с государствами ЕАЭС. Ограничения вступят в силу с 5 мая.
"Действие постановления не распространятся на ввозимые товары для личного пользования, а также транспортные средства, зарегистрированные в государствах-членах ЕАЭС, либо временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе для личного пользования", — уточнили в ГТК.
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