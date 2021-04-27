"Академик Черский" включился в работу над "СП-2" в датских водах

Продолжаются работы по завершению строительства "Северного потока-2". Судно "Академик Черский" успешно прошло испытания и начало укладку трубы, сообщает оператор проекта.

По данным оператора (Nord Stream 2 AG), работы стартовали 27 апреля.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", — уточняют представители Nord Stream 2 AG.

Продолжает работы и баржа "Фортуна", говорится в сообщении. Известно, что в датских водах осталось проложить примерно 12 км труб из 49 запланированных.

Напомним, что ранее "Северный поток-2" снова пришлось комментировать Берлину. Немецкий МИД напомнил, что смотреть на газопровод как на "рычаг давления на РФ" не стоит.

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