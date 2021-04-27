МИД ФРГ о "Северном потоке-2": для "урезонивания" России не подойдёт

В Германии продолжается обсуждение "Северного потока-2": газопровод нужен стране для обеспечения энергобезопасности, однако видеть в нём некий рычаг давления на Россию не стоит. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Маас почеркнул, что в последнее время участилась риторика следующего плана: мол, "СП-2" — своего рода "панацея", которая поможет влиять на Россию.

"По нашей оценке, как и прежде, "Северный поток-2" имеет смысл с точки зрения энергетической политики. Разумеется, этот проект нельзя рассматривать независимо от поведения России. Но "Северный поток-2" всё чаще объявляют некоей панацеей, при помощи которой можно урезонить Россию. Однако это не соответствует реальности в условиях, когда Европа одновременно покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объемах покупают у России нефть", — уточнил Маас для t-online.

Если Европа захочет "блокировать" разного рода экономические проекты, которые реализуются совместно с Россией, то Москва может сблизиться с Пекином. Для Европы такой вариант будет не очень хорошим, поскольку Россия и Китай вполне могут создать "крупнейший экономический и военный комплекс в мире".

"Это не может отвечать нашим интересам, я бы счёл это даже опасным с геостратегической точки зрения", — резюмировал Маас.

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