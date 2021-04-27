Власти Японии объяснили "базовую позицию" по Курилам

Новые данные по позиции Токио в вопросе Курильских островов: на них распространяется японский суверенитет, однако решать вопрос предполагается в мирном ключе, через переговоры.

Данные стали известны из документа под названием "Синяя книга" — это ежегодная "выжимка" основных моментов дипломатии и внешней политики. Согласно "Синей книге", только после решения вопроса Курил можно будет подписывать мирный договор.

"Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет Японии. Правительство Японии обеспечивает тесный диалог между лидерами и главами МИД двух стран и продолжит активные переговоры с Россией на основе нашей базовой позиции — решение проблемы принадлежности четырёх северных островов и последующее заключение мирного договора", — указано в документе.

Напомним, что спор вокруг Курил тянется уже не один десяток лет. Москва неоднократно уточняла, что статус Курил имеет в том числе международное правовое оформление, однако в Токио уверены — южная часть островов принадлежит Японии.

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