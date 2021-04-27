Стали известны сроки проведения референдума по Конституции Белоруссии

Референдум по поправкам в Конституцию Белоруссии не состоится в 2021 году. Его проведение планируется на январь 2022 года.

"Если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата — 16 января", — приводит РИА "Новости" слова главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной.

Политический кризис в Белоруссии

В августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента, которые выиграл бессменный лидер страны Александр Лукашенко. Глава государства набрал 80% голосов, его соперница Светлана Тихановская — 10%.

После объявления результатов в Минске вспыхнули беспорядки, а оппозиция объявила о непризнании итогов голосования. Через некоторое время властям удалось снизить градус протеста. Лукашенко после инаугурации заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Белоруссии.

В апреле 2021 года в Минске были задержаны оппозиционеры, которые по сведениям КГБ Белоруссии и ФСБ России, готовили вооружённый переворот и убийство Лукашенко. После этого глава государства объявил о планируемом создании Госсовета, который сможет выполнять функции президента.

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