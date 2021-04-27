Глава ЛНР рассказал про "заокеанских хозяев" Киева и "мужской разговор"

Политика, которую проводят нынешние украинские власти, несамостоятельна. "Кураторы" Киева в целом и Владимира Зеленского в частности мешают провести даже встречи с главами ДНР и ЛНР, не говоря уже о более серьёзных задумках.

Комментарий касательно "кураторов" из Вашингтона и властей Украины предоставил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он уточнил: Зеленский не стремится не то, что к миру, — даже к "настоящему мужскому разговору".

"У них [властей Украины] за семь лет конфликта появилось только желание — переписать Минские соглашения, которые Киев упорно не желает выполнять! Ничего удивительного для меня нет — так сказали им заокеанские хозяева!", — заявил Пасечник в интервью ЛуганскИнформЦентру.

Так что всем остальным остаётся лишь ждать, какое решение примут те самые "кураторы" — сам президент решать вопросы не в состоянии.

Напомним, что ранее Зеленский заговорил о "Пасхальном перемирии" — решение по нему станет известно сегодня, 27 апреля.

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