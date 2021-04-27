Украина меняет цену на газ

Газоснабжающие компании Украины опубликовали базовые тарифы на газ, которые украинцы будут платить с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Предложения отдельных "газовщиков" превышают среднерыночные цены почти в два раза.

Клиенты газовых компаний переведёт на новые тарифы автоматически, пишет "ГазПравда". До этого украинцы пользовались месячными тарифными планами, которые сильно менялись в зависимости от мировых цен на газ. Как ожидается, переход на годовой тариф позволит людям платить за газ стабильную цену.

Примерно половина газоснабжающих компаний предложили украинцам низкие цены — от 7,88 до 7,96 гривны за кубометр. Остальные "газовщики" установили цены гораздо выше, вплоть до 10,20 гривны за кубометр. Впрочем, это не сильно выше, чем цены в апреле, в отдельных случаях существенно ниже.

Стоит также отметить, что указанные цены не включают в себя стоимость доставки: за это украинцы платят отдельно по действующим тарифам.

Согласно решению национального регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг, цены на газ ещё могут измениться, но только в сторону снижения.

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