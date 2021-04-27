Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Посол России в Польше рассказал об "оголтелой русофобской кампании"
Шаману Габышеву грозит лечение в закрытом психдиспансере
Медкомиссия выявила ошибки в лечении Диего Марадоны
США срочно строит центр по борьбе с иностранным влиянием
Кидман снялась в новом сериале про нетрадиционную психотерапию
Многим украинцам с 1 мая придётся платить за газ вдвое больше
Министерство внутренней безопасности США проверит себя на экстремизм
Сегодня в Москве начинается подготовка войск к Параду Победы
Меркель обещает послабления по COVID привившимся и пролечившимся

Украина меняет цену на газ

Мир » Бывший СССР » Украина

Газоснабжающие компании Украины опубликовали базовые тарифы на газ, которые украинцы будут платить с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Предложения отдельных "газовщиков" превышают среднерыночные цены почти в два раза.

Украина меняет цену на газ

Клиенты газовых компаний переведёт на новые тарифы автоматически, пишет "ГазПравда". До этого украинцы пользовались месячными тарифными планами, которые сильно менялись в зависимости от мировых цен на газ. Как ожидается, переход на годовой тариф позволит людям платить за газ стабильную цену.

Примерно половина газоснабжающих компаний предложили украинцам низкие цены — от 7,88 до 7,96 гривны за кубометр. Остальные "газовщики" установили цены гораздо выше, вплоть до 10,20 гривны за кубометр. Впрочем, это не сильно выше, чем цены в апреле, в отдельных случаях существенно ниже.

Стоит также отметить, что указанные цены не включают в себя стоимость доставки: за это украинцы платят отдельно по действующим тарифам.

Согласно решению национального регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг, цены на газ ещё могут измениться, но только в сторону снижения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украине дорого обойдется российский газ?
Автор: Анастасия Гостищева
Последние материалы
Посол России в Польше рассказал об "оголтелой русофобской кампании"
Шаману Габышеву грозит лечение в закрытом психдиспансере
Медкомиссия выявила ошибки в лечении Диего Марадоны
США срочно строит центр по борьбе с иностранным влиянием
Кидман снялась в новом сериале про нетрадиционную психотерапию
Многим украинцам с 1 мая придётся платить за газ вдвое больше
Украинский депутат предложил вручить власть в России олигархам
Министерство внутренней безопасности США проверит себя на экстремизм
Сегодня в Москве начинается подготовка войск к Параду Победы
Меркель обещает послабления по COVID привившимся и пролечившимся
Популярное
Новости Европы
Сын погибшего при взрывах в Врбетице ответил Земану

Сын погибшего при взрывах в Врбетице Ондржей Гавранек заявил, что не понимает, зачем президент Чехии Милош Земан рассказал о второй версии инцидента, произошедшего в 2014 году.

Сын погибшего при взрывах в Врбетице ответил Земану
Русские в Казахстане живут на "пороховой бочке"
Точка зрения
Русские в Казахстане живут на "пороховой бочке"
Мир. Новости мира
Радость для Москвы: глава МВД Чехии оценил слова президента о Врбетице
Мир. Новости мира
Лукашенко по-прежнему не хочет "разговаривать" с Россией
Игорь Буккер В "Зоне 51" США изучали не НЛО, а советские самолеты Игорь Буккер Василий Амирджанов Люди рассказывают об увольнениях за участие в протестах Василий Амирджанов Соломон Соловьев Знак зодиака 26 апреля: знаменитые Овны Соломон Соловьев
Новости Украины
Политологи обсудили присоединение к РФ части Украины
Военные новости
Президент подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Китай поддержит Россию. Но что попросит взамен?
Мир. Новости мира
Китай поддержит Россию. Но что попросит взамен?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников