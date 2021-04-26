Министерство внутренней безопасности США проверится на экстремизм

Глубокую оценку рисков экстремистских настроений среди своих сотрудников начало американское Министерство внутренней безопасности.

«Мы должны проявлять бдительность в своих усилиях по выявлению и пресечению внутреннего экстремизма как в обществе в целом, так и в нашей собственной организации. Акты ненависти и экстремизм недопустимы в нашем министерстве», - подчеркнул в своем заявлении глава ведомства Алехандро Майоркас, которого цитирует ТАСС.

МВБ США с этой целью проведет внутреннюю проверку.

Ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом поручил своей администрации ранее президент США Джо Байден, связав это с беспорядками в Конгрессе в начале года. Он заявил, что наибольшую террористическую угрозу несут сторонники превосходства белой расы.

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