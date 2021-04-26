Оставшиеся без работы жители Паттайи живут на улице

Улицы Паттайи заполнены безработными местными жителями, сообщает Pattaya Mail.

Пандемия COVID-19 привела к тому, что в одном из самых посещаемых городов мира (по данным 2019 года) закрылись предприятия, доход которых зависел от сферы туризма.

Владелец местного бара призналась, что она разрешает многим безработным женщинам ставить палатки в баре, чтобы спать. Однако если она решит закрыть заведение, то женщины останутся на улице.

Она призывает власти помочь безработным во время пандемии. Сообщается, что большинство бездомных в Паттайе — граждане Камбоджи, Лаоса и Мьянмы. Многие мигранты из-за пандемии остались без работы и не могут вернуться на родину из-за продолжающейся ситуации с коронавирусом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.