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Россия выслала одного сотрудника посольства Украины

Мир

Министерство иностранных дел России объявило о высылке сотрудника посольства Украины в РФ. Работник украинского диппредставительства должен до 30 апреля покинуть пределы РФ.

Россия выслала одного сотрудника посольства Украины

Соответствующая вербальная нота была направлена в посольство Украины в Москве. Решение МИД РФ связано с "недружественными действиями" украинской стороны, которая 19 апреля выслала сотрудника посольства РФ в Киеве, сообщает пресс-служба МИД.

Также в МИД предупредили украинцев в том, что Россия будет предпринимать меры в отношении сотрудников посольства, если продолжатся враждебные действия.

"Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских Посольства, генеральных консульств и консульств в России", — говорится в сообщении.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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