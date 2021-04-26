МИД Румынии объявил персоной нон грата сотрудника посольства России Алексея Гришаева. Он является помощником военного атташе России в Румынии.
"Румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте", — говорится в заявлении МИД.
Ранее подобным образом поступила Италия — персоной нон грата был объявлен помощник военного атташе посольства в Риме. В ответ на это Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе Италии в РФ. Сотрудник посольства должен покинуть страну в течение 24 часов.
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