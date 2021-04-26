В опасности все граждане ЕС: Вильнюс снова критикует БелАЭС

Новую порцию недовольства Белорусской АЭС представил в Facebook президент Литвы Гитанас Науседа. Он подчеркнул, что на текущий момент атомная станция является угрозой для граждан всего ЕС.

Своё сообщение в Facebook Науседа начал с упоминания скорбной даты: 26 апреля 1986 года произошла трагедия на Чернобыльской АЭС.

"Сегодня я отдаю дань уважения жертвам чернобыльской трагедии, в том числе литовцам, которые погибли 35 лет назад", — написал президент Литвы.

Далее он перешёл к теме Белорусской АЭС. По мнению президента, станция работает вне требований международных конвенций, а также не выполняет важные проверочные стресс-тесты.

"Это угроза безопасности всех граждан ЕС", — резюмировал Науседа, добавив, что тема БелАЭС будет поднята им на очередном заседании Совета Европы.

Напомним, что ещё в ходе строительства станции Вильнюс выступал резко против. После её завершения в литовском парламенте приняли решение: БелАЭС является угрозой нацбезопаности Литвы.

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