Глава МВД Чехии обвинил Земана в раскрытии государственной тайны

Вице-премьер Чехии и глава МВД страны Ян Гамачек заявил, что президент Милошу Земану не стоило говорить о двух версиях расследования взрывов на оружейных складах в Врбетице. По его мнению, глава государства раскрыл секретную информацию службы безопасности.

В выступлении на телеканале Nova Гамачек заявил, что слова Земана не помогли Чехии. Глава МВД отметил, что чешские власти не могли принять решение о высылке российских дипломатов, если бы не были уверенны в подрыве складов агентами спецслужб РФ.

"Не знаю, почему Земан это сделал. Чехии это не помогло. Каждый в этой речи нашёл то, что искал. К сожалению, и Россия. Там этому очень обрадовались. Президент раскрыл секретную информацию из отчёта контрразведки", — заявил Гимачек.

Две версии взрывов на складе

Земан в телеобращении к нации заявил, что по одной из версий взрывы на складах в Врбетице в 2014 году могли произойти из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Другая версия — работа иностранных спецслужб. В частности, во взрывах обвиняют Александра Пертова и Руслана Боширова.

Президент Чехии призвал дождаться окончания расследования, на что получил негативные отзывы за пределами страны.