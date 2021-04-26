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Пекин: готовы поддержать Москву в вопросах защиты суверенитета

Мир

Очередные санкции, затронувшие Россию, стали поводом для заявления властей Китая. Пекин, как оказалось, против одностороннего подхода в данном вопросе и готов поддержать Москву.

Пекин: готовы поддержать Москву в вопросах защиты суверенитета

Напомним, что "авторы" санкций, сидящие в Вашингтоне, пока весьма и весьма довольны тем, как они работают. На текущий момент промежуточные итоги санкций очень близки к ожиданиям американской администрации. Об этом для Reuters сообщил заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

Однако официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин готов наращивать усилия по поддержке Москвы.

"Мы решительно против применения односторонних санкций. <…> Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнёрства.

В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку", — сказал на брифинге Вэньбинь.

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Китай и Россия сверяют часы Идет подготовка к ответу Байдену
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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