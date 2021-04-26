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"Вишеградская четвёрка" собирается на срочную встречу

Мир

В связи с последними событиями вокруг России, Чехии, Белоруссии и Украины собираются на срочное заседание представители Вишеградской группы.

"Вишеградская четвёрка" собирается на срочную встречу

Напомним, что в Вишеградской группе (известной также как "Вишеградская четвёрка") состоят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Группа была создана в 1991 году в венгерском Вишеграде.

На текущий момент пост председателя занимает Польша, её представители и созывают срочное заседание в онлайн-формате.

"В рамках председательства в Вишеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал сегодня на 12:00 (13:00 мск) срочную дистанционную встречу глав правительств Вишеграда", — уточнил дату и время мероприятия заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк.

Уточнил чиновник и конкретные пункты повестки заседания — его посвятят:

"…российским актам саботажа в Чехии, эскалации Россией ситуации на Украине и в Белоруссии, сотрудничеству "четверки" в деле укрепления безопасности в регионе".

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30-ая годовщина сотрудничества стран Вишеградской группы
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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