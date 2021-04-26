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Ни диалога, ни доверия: экс-президент Молдавии о кризисе в стране

Мир

Новый политический кризис в Молдавии приобретает опасные очертания, и для его решения важны "конкретные меры". Опасность заключается в том, что кризис "двойной".

Ни диалога, ни доверия: экс-президент Молдавии о кризисе в стране

Ранее, напомним, в Конституционном суде страны вынесли следующее решение: президент Молдавии Майя Санду в случае необходимости может принять решение о роспуске парламента. В качестве "ответа" депутаты решили отменить ранее принятое постановление о назначении на пост главы КС Доминики Маноле.

"В стране возник двойной политический кризис: доверие к Конституционному суду в очередной раз подорвано, а диалог между двумя государственными учреждениями, парламентом и аппаратом президента, отсутствует", — высказал своё мнение экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон.

На текущий момент важно наладить диалог и обозначить дату проведения досрочных выборов в парламент, уверен он. Кроме того, не помешала бы комиссия:

"…по конституционной реформе с участием экспертов Совета Европы, которая проанализирует причины политических кризисов в нашей стране за последние годы и роль Конституционного суда в их провоцировании", — считает Додон.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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