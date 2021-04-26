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Украинцам предложили "Вакцину" крепостью в 40%

Мир

Новый продукт для жителей Украины представили промышленники из Черкасской области. Незатейливо названный «Вакциной», он уже стал лидером продаж в крупном интернет-магазине страны.

Украинцам предложили "Вакцину" крепостью в 40%

Как оказалось, за «Вакциной» (причём в двух вариантах – номер 1 и номер 2) скрывается водка. Бутылка внешне несколько напоминает аптечные флаконы, а этикетка украшена завлекающими данными о том, что в водке есть сразу несколько витаминов: 

  • в варианте 1: С, В1, В2;
  • в варианте 2: А, С, Е.

Объём обоих вариантов – 500 мл.

Согласно открытым данным, на портале Rozetka новая «вакцина» стала весьма популярна и попала в блок «топ продаж».

«На фоне информационного шума по вакцинации — это БЕЗОПАСНЫЙ, позитивный продукт, который в легкой и непринужденной форме обыгрывает информационные потоки, связанные с вакцинацией», — указано в описании водки.

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Автор: Константин Шапров
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