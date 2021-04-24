Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что президент республики Владимир Зеленский не сможет ехать на переговоры с российским коллегой в Москву.

"Во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора — мне кажется, это немного странное предложение", — уточнил он.

По мнению Резникова, встреча должна идти в нормандском формате при участии лидеров Франции и Германии.

Напомним, что все началось с того, что Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". На что Путин заметил, что проблемы юго-востока Украины стоит сперва решить с собственно самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а потом уж привлекать "третьи страны". Однако российские власти готовы в любой момент принять Зеленского в Москве для обсуждения вопросов двусторонних отношений, подчеркнул Путин.

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