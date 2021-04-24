Вакцина от Johnston&Johnston признана легальной в США

В США сняты ограничения на использование вакцины от коронвируса от компании Johnston & Johnston сразу двумя медицинскими регуляторами — FDA и CDC.

Оба оценили вакцину как безопасную и эффективную. Что же касается шанса тромбоза при ней, то на данный момент он оценивается как "очень низкий", и о нем обязали предупреждать всех прививаемых женщин моложе 50 лет. "Особо неуверенные" смогут выбрать другие вакцины, которые доступны в Америке на данный момент.

Ранее после нескольких отдельных случаев тромбоза у американок власти США рекомендовали временную приостановку использования вакцины от коронавируса от J&J.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.