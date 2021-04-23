Приговор убийце Джорджа Флойда вынесут 16 июня

На 16 июня назначен приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, признанному виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, которое породило волну протестов в США и за его пределами.

Виновным Шовина признали присяжные, ему теперь грозит до 40 лет лишения свободы. 25 мая 2020 года он применил при задержании афроамериканца удушающий прием, приведший к смерти того.

Протесты зачастую сопровождались беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранителям подключалась Национальная гвардия США.

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