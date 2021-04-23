Французские продавцы нижнего белья послали премьер-министру трусики

Во Франции более 200 продавцов нижнего белья, чьи магазины были закрыты из-за карантина, послали премьер-министру Жану Кастексу в Матиньонский дворец по одному предмету туалета, требуя снять запрет на работу.

Акцию через Фейсбук организовала Натали Паредес из Лиона, пишет Le Figaro. Созданная ею группа насчитывает 433 участников. Магазины, отправившие трусики премьеру, отмечаются на карте.

Акция протеста носит название "Дерзкая акция", с французского action culottée, где последнее слово происходит от la culotte — трусики.

По словам Паредес, несправедливо, что бутики нижнего белья закрыты, в то время как другие магазины закрыты, а французы могут часами просиживать в парикмахерских. Продавцы белья считают, что и их товар необходим людям и требуют справедливости от Кастексу.

Акция должна привлечь его внимание. Вместе с трусиками ему направляют письмо с вопрос, что он и другие люди надевают по утрам.

Пресс-служба французского премьер-министра подтвердила получение посылок с бельём. Представитель Кастеску допустил, что трусики будут переданы благотворительным организациям.