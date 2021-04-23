Госзаимствования Великобритании достигли исторического рекорда

По итогам прошедшего финансового года власти Великобритании заняли 303,1 млрд фунтов стерлингов или $421 млрд, что является максимумом с начала наблюдений в 1947 году.

Госзаимствования, выраженные в ВВП, стали максимальными со Второй мировой войны и составили 14,5%, сообщает The Financial Times со ссылкой на предварительные данные Национального статистического управления страны.

По сравнению с предыдущим финансовым годом госзаимствования выросли в 5,3 раза, поскольку годом ранее британские власти заняли только 57 млрд фунтов.

Отдельно в марте 2021 года объём госзаимствований составил 28 млрд фунтов, что является максимумом для этого месяца с 1993 года. Годом ранее власти Британии заняли всего 7 млрд фунтов.

Столь существенный рост госзаимствований обусловлен необходимостью финансировать возросшие госрасходы, которые в минувшем финансовом году увеличились на 203,2 млрд, до 941,7 млрд фунтов. При этом доходы снизились на 34,2 млрд, до 523,6 млрд фунтов.