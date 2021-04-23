Завели пластинку: эксперт о Польше, Германии и критике "СП-2"

Польша продолжает настаивать на том, что "Северный поток-2" Германии не очень-то и нужен. Дошли уже до "молекулярного уровня": оказывается, в молекулах газа заключена "политическая разница".

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Есть ли у противников завершения "СП-2" шансы как-либо убедить Германию отказаться от проекта? Комментарий для "Правды.Ру" предоставил Александр Рар, политолог из Германии.

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Эксперт отмечает: данная "пластинка" для Польши характерна уже около 10 лет. Несмотря на то, что она "расцарапана", Варшава с завидным упорством заводит её снова и снова.

"Против самой Польши сейчас будут введены санкции за нарушение демократических норм. Пусть они сначала с этими проблемами справятся, а потом будут учить немцев, проявлять им солидарность или нет", — уточняет Рар.

При этом польская инициатива по вопросу "СП-2" имеет, оказывается, конкретного "адресата". Это партия "Зелёных", которая, согласно опросам, обогнала в немецких рейтингах ХДС.

"Именно партия "Зелёных" аргументирует: нужно из-за солидарности с Польшей и с другими странами Европейского союза отказаться от "Северного потока-2", — разъясняет Рар.

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Однако любители покритиковать "СП-2" забывают об одной детали: не одна Германия хочет завершения и запуска проекта.

"Просто она "громче всех", она за это отвечает. А так газопровод нужен и Италии, и странам Бенилюкса (Бельгии, Нидерландам и Люксембургу). И большинство стран Европы видят в "Северном потоке-2" не какую-то немецко-российскую затею против Польши, против Украины, а очень большой вклад в энергетическую безопасность Европы. И это тоже факт", — резюмирует Рар.

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