Ситуация в Чаде: группа военных против переходного совета

Новости из Чада: после смерти президента республики Идрисса Деби Итно в стране продолжает сохраняться сложная обстановка. Часть военных, как оказалось, не признала власть временного переходного совета. Данные передаёт Africanews.

Хронология событий выглядит так.

Двадцатого апреля стало известно о смерти президента Чада, а также о формировании военного совета, который примет властные полномочия на переходный период.

Данный совет, как оказалось, понравился не всем военным: группа представителей ВС Чада, которую возглавил генерал Идрисс Абдераман Дико, выступила против.

"Мы выступаем против данного поспешного шага [создания военного совета] без всенародного обсуждения. Мы призываем членов военного совета прислушаться к мнению народа Чада, без этого будет трудно управлять страной, которая требует перемен. Необходима поддержка гражданского общества", — указано в заявлении группы.

Пока точно неизвестно, сколько военных поддержали Дико, равно как и неизвестно, как именно они будут действовать: отдельно или в составе уже существующей оппозиции.

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