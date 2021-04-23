Экс-посол в Дамаске раскрыл истинную цель сирийской кампании США

Американское издание CovertAction Magazine опубликовало интервью бывшего посла США в Сирии Роберта Форда. Он попытался оправдать политику Соединенных Штатов по отношению к САР за последние 10 лет.

В беседе с журналистом он объяснил, почему Вашингтон не выводит войска из Сирии, а также рассказал о вкладе Пентагона в становление "Исламского государства"* (ИГ — организация запрещена в РФ) на территории ближневосточной страны.

Роберт Форд является опытным сотрудником Госдепа, он долгое время представлял интересы США за рубежом. Собеседник журнала был главой диппредставительства в Бахрейне с 2001 по 2004 год, затем политическим советником посольства США в Багдаде с 2004 по 2006 год. С конца 2010 по 2014 год он работал послом США в Сирии. После разрыва дипломатических отношений между странами он продолжил работать в качестве неофициального советника по Сирии.

Форд рассказал о некой "ползучей миссии" США в САР. Изначально сирийская кампания была направлена против ИГ*, но впоследствии она была переориентирована на противодействие властям Дамаска.

"Что ж, теперь они как бы изменили миссию на оказание давления на Дамаск, правительство Асада, попытку вывести иранцев, попытку ограничить влияние России", — заявил дипломат.

В ходе интервью он также затронул тему санкций, введенных против Дамаска. Несмотря на то, что в США санкционная политика по отношению к Сирии имеет устойчивую поддержку, обсуждение этого вопроса, по мнению экс-посла, будет весьма напряженным.

Крайне занимательная часть интервью получилась на вопросе, откуда у террористов в Сирии появилось тяжелое вооружение. С одной стороны, Форд завил, что боевики не получали оружие от американских военных, но в то же время он "предположил", что оно все-таки могло попасть в руки террористов.

"Я хочу, чтобы вы подумали об этом в историческом контексте. Как вы думаете, когда американцы сбрасывали с воздуха оружие французскому сопротивлению нацистам во Франции, вы думаете, что нацисты так и не получили в свои руки ни одной из этих воздушных поставок?" — так он объяснил новейшее оружие в руках радикалов ИГ* в Сирии.

В статье CovertAction Magazine отмечается, что в декабре 2015 года США поставили почти тысячу тонн оружия, большая часть которого оказалась в руках террористов Джебхат ан-Нусры* (запрещено в РФ). Радикалы группировки получили часть оружия, когда захватили сирийские военные базы, но остальную часть вооружений им предоставили монархии Персидского залива (союзники США), а также Израиль, Турция и Великобритания.

По сути, дипломат подтвердил агрессивную политику, проводимую Вашингтоном по отношению к Сирии.

Незаконное нахождение американских войск с 2014 года на территории САР под прикрытием борьбы с "Исламским государством"* на данный момент является рычагом политического и экономического давления на Дамаск. После разгрома ИГ сирийской армией при поддержке ВКС России и "ЧВК Вагнера" у Пентагона не осталось реальных аргументов для продолжения сирийской кампании. Несмотря на это, военный контингент США продолжает оставаться в восточной части Сирии.

* организации, запрещенные на территории РФ