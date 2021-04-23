О том, какой ключевой компонент важно учесть для возобновления полноценного диалога между Москвой и Брюсселем, рассказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано. Конечно же, не обошлось без упоминания Украины.
Стано пообщался с РИА "Новости" и уточнил, что на текущий момент ключом к восстановлению диалога "на высоком уровне" остаются минские соглашения, а если точнее — их выполнение.
"Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма.
Полное выполнение минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России", — разъяснил ситуацию Стано.
Россия, отметил представитель ЕС, в последнее время регулярно показывает, что интереса к конструктивному диалогу с Евросоюзом у неё нет.
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