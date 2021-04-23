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Вашингтон объяснил своё внимание к ситуации с Навальным

Мир

Американская администрация пристально следит за ситуацией с Алексеем Навальным, делая периодически различные заявления. О том, чем же данная ситуация вообще интересна Вашингтону и почему американцев несколько не так поняли, рассказал пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс.

Вашингтон объяснил своё внимание к ситуации с Навальным

Прайс отметил, что для команды нового президента США Джо Байдена события, происходящие вокруг Навального, стали одним из приоритетов — их внимательно отслеживают. Однако так случилось не потому, что Штаты на данный момент противостоят России, а потому, что Вашингтон волнует вопрос соблюдения прав человека во всём мире.

"Тема прав человека имеет большое значение для Байдена и ситуация с Навальным важна для президента постольку, поскольку воплощает кризис прав человека в России. И эта ситуация волнует не только нас, но и наших союзников и партнёров по всему миру.

Это не вопрос противостояния США и России. Это вопрос стран отстаивающих человеческие ценности и права, которые ущемляются администрацией президента [Владимира] Путина", — объяснил Прайс на брифинге.

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Реакция США на послание Путина и митинги за Навального
Автор: Константин Шапров
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