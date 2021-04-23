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"Нужны новые самолёты": Абхазия ждёт от России поддержки по ВВС

Мир

У Абхазии есть военно-воздушные силы, в которых служат отличные пилоты, однако не помешало бы обновление парка самолётов. В этом вопросе Сухум надеется на помощь Москвы.

"Нужны новые самолёты": Абхазия ждёт от России поддержки по ВВС

О ситуации рассказал для ТАСС президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что в ходе недавнего визита представителей российского Генштаба в республику прошли переговоры, которые позволили добиться "подвижек".

"Военно-воздушные силы у Абхазии есть, но они нуждаются в обновлении. Нужны новые самолёты, на которых будут летать прекрасно обученные молодые абхазские пилоты, а их у нас более 20.

Мы ждём поддержки от Российской Федерации, и, скорее всего, эта поддержка будет реализована в ближайшее время", — рассказал президент.

Напомнил Бжания и о совместной (объединённой) войсковой группировке, а также о регулярных совместных учениях. Так что можно без сомнения сказать: если по отношению к одной из сторон будет проявлена агрессия, "все обязательства будут выполнены", резюмировал Бжания.

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Автор: Константин Шапров
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