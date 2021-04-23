Пресс-секретарь Госдепа США о помощи Украине: "Не буду забегать вперёд"

Несмотря на то, что ранее стали известны грандиозные планы Вашингтона по помощи Киеву (в том числе — оружием), сроки оказания этой помощи пока туманны. Назвать их затруднился даже пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Киеву с 2014 года оказан достаточно большой объём помощи, а в дальнейшем данный курс Вашингтона будет продолжен.

"Начиная с 2014 года мы уже предоставили Украине огромную поддержку, и, конечно, мы продолжим наше сотрудничество. Но я не будут забегать вперед наших действий в отношении дополнительной помощи", — прокомментировал он вопрос касательно того, какие меры поддержки Вашингтон мог бы предложить Киеву уже в ближайшей перспективе.

Напомним, что из Киева ранее звучало желание получить комплексы Patriot, а затем стало известно о расширении американской программы помощи Украине до 300 млн долларов в год.

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