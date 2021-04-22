Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киев: переговоров с ЛНР или ДНР не будет
В Севастополе установили монумент в память о Гражданской войне
Глава ЛНР предложил Зеленскому встретиться на линии соприкосновения
Семён Канада: Мои песни о жизни, любви, дружбе…
Белоруссия: путч без путчистов
Не платят и не кормят: строители в Северо-Курильске начали забастовку
Сможет ли Черногория заменить россиянам Турцию?
В НАТО прокомментировали завершение учений в России
Употребление сладостей повышает риск ранней смерти

В Германии разогнали акции противников ковид-ограничений

Мир » Европа

Немецкие противники ограничительных мер по коронавирусу устроили в Берлине два крупных митинга против ужесточающего локдауны законопроекта.

Обе акции были разогнаны полицией, так как участники не соблюдали мер инфекционной безопасности, не нося маски и не соблюдая дистанцию. Первая собрала около десяти тысяч человек, вторая состоялась у самой президентской резиденции численностью в три тысячи человек.

При вытеснении протестующих некоторые оказали сопротивление, в том числе бросая разные предметы в полицию. В итоге зафиксировано 388 правонарушений, пострадали так или иначе 29 полицейских. На работу властных органов эта акция не повлияла, законопроект был успешно принят.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вот к чему привела паранойя с коронавирусом...
Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
В США оценили выступление Путина на климатическом саммите
Киев: переговоров с ЛНР или ДНР не будет
В Севастополе установили монумент в память о Гражданской войне
Глава ЛНР предложил Зеленскому встретиться на линии соприкосновения
Семён Канада: Мои песни о жизни, любви, дружбе…
Белоруссия: путч без путчистов
Иммунолог Болибок: Тесты на антитела не нужны в принципе
Не платят и не кормят: строители в Северо-Курильске начали забастовку
Донбасс: пойдет ли Россия дальше демонстрации серьезности намерений
Сможет ли Черногория заменить россиянам Турцию?
Популярное
Мир. Новости мира
"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости

Высылка дипломатов, громкие обвинения, обещание "ответить" и призывы к НАТО — почему Чехия так упорно "давит" на Россию, разрушая отношения? Мнение эксперта.

"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости
Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии
Политика. Новости и аналитика
Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Мир. Новости мира
"Он не будет с нами считаться": экс-глава МИД Украины о послании Путина
Любовь Степушова "Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии Любовь Степушова Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов
Австралия и Океания
"Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии
Прага снова угрожала Москве высылкой дипломатов. Москва ответила
Мир. Новости мира
Прага снова угрожала Москве высылкой дипломатов. Москва ответила
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников