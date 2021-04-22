В Германии разогнали акции противников ковид-ограничений

Немецкие противники ограничительных мер по коронавирусу устроили в Берлине два крупных митинга против ужесточающего локдауны законопроекта.

Обе акции были разогнаны полицией, так как участники не соблюдали мер инфекционной безопасности, не нося маски и не соблюдая дистанцию. Первая собрала около десяти тысяч человек, вторая состоялась у самой президентской резиденции численностью в три тысячи человек.

При вытеснении протестующих некоторые оказали сопротивление, в том числе бросая разные предметы в полицию. В итоге зафиксировано 388 правонарушений, пострадали так или иначе 29 полицейских. На работу властных органов эта акция не повлияла, законопроект был успешно принят.

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