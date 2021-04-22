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В США оценили выступление Путина на климатическом саммите

Мир

Идеи, изложенные Владимиром Путиным на саммите по климату, дают пространство для обсуждения и возможность найти точки соприкосновения по этому вопросу.

В США оценили выступление Путина на климатическом саммите

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри оценил выступление президента России Владимира Путина на климатическом саммите. Он отметил, что российская экономика существенно отличается от американской, поскольку во многом полагается на газ. При этом Россия смогла сократить некоторый объём углеродных выбросов.

"Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом. И он говорил об этой возможности", — приводит его слова ТАСС.

Инициированный и организованный США саммит по вопросам борьбы с изменением климата проходит 22-23 апреля в онлайн-формате. В первый день на мероприятии выступили в том числе президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

"Важность сегодняшнего дня, на мой взгляд, заключается в том, что мир собрался вместе. Все согласны с тем, что это кризис, климатический кризис, и потребуются огромные усилия для его решения", — подчеркнул Джон Керри.

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Что происходит с климатом Земли?
Автор: Людмила Черткова
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