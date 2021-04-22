Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко говорили почти четыре часа

Длившиеся почти четыре часа переговоры лидеров России и Белоруссии завершились. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали в основном экономические вопросы.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, о чём шла беседа лидеров союзных стран. По его словам, в ходе переговоров президент России часто обращался к премьер-министру и другим членам правительства, чтобы уточнить информацию по тем или иным вопросам двустороннего сотрудничества.

"Главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях. Кроме того подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств", — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что и Белоруссии, и России необходимо привыкнуть жить в состоянии "внешней угрозы", когда вместе и по отдельности эти две страны являются мишенями для нападок других государств.

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