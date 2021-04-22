Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов

Чехия продолжает вбивать клинья в отношения с Россией: ещё одна обещанная высылка российских дипломатов всё-таки состоится.

Данные сообщил для СМИ министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Он подчеркнул, что количество российских дипломатов в Праге будет уравниваться с количеством чешских дипломатов в Москве.

Согласно данным чешского МИД, статистика на текущий момент выглядит так:

в Чехии находятся 27 дипломатов и 67 служащих из России;

в России находятся 5 дипломатов и 19 служащих из Чехии.

Реакция, отметил Кулганек, вызвана ранее проведённой Москвой высылкой 20 сотрудников посольства Чехии.

"Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием [штата] нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей [из Чехии] до конца мая", — заявил Кулганек.