Чехия продолжает вбивать клинья в отношения с Россией: ещё одна обещанная высылка российских дипломатов всё-таки состоится.
Данные сообщил для СМИ министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Он подчеркнул, что количество российских дипломатов в Праге будет уравниваться с количеством чешских дипломатов в Москве.
Согласно данным чешского МИД, статистика на текущий момент выглядит так:
Реакция, отметил Кулганек, вызвана ранее проведённой Москвой высылкой 20 сотрудников посольства Чехии.
"Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием [штата] нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей [из Чехии] до конца мая", — заявил Кулганек.
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