"Цена бездействия растёт": Байден открыл саммит по климату

Сегодня, 22 апреля, успешно стартовал организованный США саммит по вопросам климата. На правах "хозяина" мероприятия первым выступил Джо Байден — открывая саммит, американский лидер поднял сразу несколько важных вопросов и озвучил не менее важные даты.

"Я консультируюсь с экспертами и вижу потенциал для более процветающего и справедливого будущего. Наука безошибочна. Наука бесспорна, и цена бездействия постоянно растёт", — заявил Байден.

Он подчеркнул, что бездействовать в вопросах климата нельзя, и нужны решительные меры. Они, среди прочих эффектов, дадут и эффект экономического роста, уверен американский президент.

Байден призвал собравшихся глав государств создать такую экономику, которая станет здоровее и справедливее, а также поможет сохранить планету. Касательно действий США — уже к 2050 году страна планирует полностью прекратить вредные выбросы в атмосферу. К 2030 году ожидается снижение выбросов на 50%.

"Давайте обеспечим себе более устойчивое будущее, преодолеем кризис, угрожающий существованию [человечества]. Ученые говорят нам, что это решающее десятилетие. Это десятилетие, в котором мы должны принять решения, чтобы избежать худших последствий в климатическом кризисе. Мы должны стараться сохранить рост мировой температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию", — поясни Байден.

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